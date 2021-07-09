فيديو مرعب.. أسماك قرش تسبح قرب راكبي أمواج بأستراليا

وحسبما ذكرت شبكة "أي بي سي نيوز أستراليا"، فقد شوهدت أسماك قرش تسبح قبالة شاطئ بوندي، على مسافة قريبة جدا من راكبي الأمواج وعشاق السباحة.

ويظهر في الفيديو شخص يجدف في خط مباشر، نحو ثلاثة أسماك قرش، قبل أن يتوقف على نحو مفاجئ، كما شوهد سباحان في مرمى تلك المخلوقات، إلا أنهما غيرا من اتجاههما في الوقت المناسب.

وأصدرت السلطات تحذيرا لمرتادي الشاطئ، وتم نشر رجال شرطة على دراجات مائية، لتحذير الموجودين في المياه من خطورة الأمر.

وتعليقا على ظهور أسماك القرش قرب الشاطئ، قالت شركة Surf Life Saving NSW المتخصصة في ميدان السلامة البحرية والتدريب على النشاطات المائية، إن الشرطة مشّطت المكان ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب تواجد أسماك القرش بكثرة في هذا الموقع، لافتة إلى أن خبراءها لا يزالون يدرسون نوعية تلك المخلوقات البحرية.