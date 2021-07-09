البنتاغون يؤكد دعم الحلفاء في منطقة الخليج

قالت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، يوم الجمعة، إن البنتاغون يركز على دعم الحلفاء في منطقة الخليج، ويحرص على امتلاكهم كل القدرات العسكرية للدفاع عن أراضيهم.

وأضافت سترول، في مقابلة مع "دوت الخليج"، "مازلنا نرصد ميليشيات مدعومة من إيران في اليمن والتي تقوم بالاعتداء على شركائنا في السعودية وهذه كلها نشاطات إيرانية مستمرة في زعزعة الاستقرار".

وأشارت سترول إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن واضح، مشيرة إلى أن "طهران تريد خلق الفوضى في اليمن وتهديد حلفائنا".

وأوردت أن الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الأميركية في العراق مدبرة من إيران ومن الميليشيات المدعومة منها.

وأردفت سترول في مقابلتها مع "دوت الخليج"، "التحدي الأكبر لنا في المنطقة هو إيران ودعمها للإرهاب".

وفي ملف الحرب ضد الإرهاب، قال المسؤولة الأميركية إنه لم يتم الحاق الهزيمة بتنظيم داعش بشكل كامل، ولذلك، "فهو ما زال يهدد بإرهابه مجتمعات ويمنعها من التعافي".

وقالت سترول إنه لا حلّ عسكريا للتهديدات التي نراها في العراق، "ما نريده هو رؤية حكومة عراقية مستقرة وذات سيادة".

وصرحت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، أن واشنطن تقوم بتفعيل تحالفاتها في الشرق الأوسط وتعتبر أن الشراكة العسكرية مع عدد من الدول حجر الأساس.

وفي الشأن اللبناني، قالت سترول إن حزب الله لا يسيطر على لبنان، لكن لديه تأثير كبير، مشيرة إلى أن قادة لبنان غير قادرين على الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن الجيش اللبناني سيتمكن من خلال تمويله وتسلحه وتدريبه من حماية كامل الأراضي اللبنانية.

وعن سوريا المجاورة، ذكرت سترول أنه لا حل عسكريا في سوريا لأن الحل سيكون سياسيا "ونعمل مع أصدقائنا في المنطقة وفي أوروبا لإطلاق مسار سياسي يساعد في حل الأزمة الإنسانية".

وعلى صعيد آخر، قالت نائبة مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسنحرص على توفير كل حاجاتها لتحقيق ذلك.