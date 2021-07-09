برنامج منتج زود الادخاري الجديد للمواطنين المستفيدين من بنك التنمية

برنامج منتج زود الادخاري للأجيال بالمملكة، أعلن بنك التنمية عن تقديمه لمنتج جديد وهو منتج زود الادخاري، إن بنك التنمية يقدم دائما منتجات تدعم المواطنين المستفيدين بالمملكة، إن هذا المنتج يعتبر حصالة ذكية لتشجيع الأبناء علي الادخاري، وذلك التمويل يدفع الأطفال للتحكم في مصرفهم الشخصي، فإن بنك التنمية يعمل علي توعية الموطنين وأبناءهم وتكوين لديهم ثقافة مالية، يمكنهم التطلع علي تفاصيل هذا المنتج عبر موقعنا الإلكتروني ثقفني، فإن هذا التمويل من التمويلات المهمة التي قدمها بنك التنمية لجعل الأجيال القادمة صاعدة، تعمل علي تقدم المملكة العربية السعودية وتطويرها لخلق جيل لديه وعي ثقافي مالي.

مميزات برنامج منتج زود الادخاري للأجيال

أوضح بنك التنمية مميزات هذا المنتج وفائدته علي الأجيال القادمة بالمملكة، من مميزات منتج زود للأجيال تكون التالي:

يعتبر حصالة إلكترونية للمواطنين بالمملكة.

يحتوي البرنامج علي مواد تثقيفية تقدم توعية للأجيال بالمملكة.

يسهم في مساعدة الأبناء في الحفاظ علي مدخراتهم وكيفية التصرف بالمصروف.

يقدم للمواطنين الأطفال محفزات تساعدهم علي الادخار سواء نقدية أو غير نقدية.

هذا المنتج يتفق مع الشريعة الإسلامية والمنتج ليس له رسوم إدارية.

فالمحفزات المالية التي يقدمها البنك للأطفال لتشجعهم علي الادخار، تكون حوافز نقدية تقدم كل شهر تصل إلي حوالي 15 ريال سعودي، كما أيضا يقدم جوائز شهرية بقيمة 100 ريال سعودي، وأيضا يمنح ربع سنوية تصل قيمتها إلي 300 ريال سعودي بهدف تحفيز الأجيال علي الادخار.

إجراءات الحصول علي المنتج الجديد

هذا المنتج الجديد للحصول علي كل مواطن أتباع خطوات التي ذكرها بنك التنمية، حيث أن بنك التنمية ذكر أن هذا المنتج يكون لاشتراك يه يتم علي ثلاث مراحل، وللحصول عليه والاشتراك بالبرنامج لابد من تنفيذ تلك المراحل بخطواتها، فإن مراحل التسجيل تكون كالتالي: