بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد التوصل لاتفاق حول سوريا

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أجرى اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، حيث أشادا بالعمل المشترك الذى أدى إلى الاتفاق حول نقل المساعدات إلى سوريا.





وذكر البيت الأبيض، فى بيان، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس بوتين حيث أشادا الزعيمان بالعمل المشترك لفريقيهما فى أعقاب القمة الأمريكية الروسية الذى أدى إلى الإجماع على استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن بايدن بحث مع بوتين كذلك "الهجمات المستمرة المنفذة باستخدام برامج الفدية من قبل مجرمين متمركزين فى روسيا والتى طالت الولايات المتحدة ودول أخرى فى كل أنحاء العالم".

وشدد بايدن على "ضرورة اتخاذ روسيا إجراءات لمنع أنشطة المجموعات التى تستخدم برامج الفدية وتعمل فى الأراضى الروسية، مؤكدا أنه ملتزم بشكل صارم بمواصلة مكافحة التهديد الأوسع النابع عن برامج الفدية".

كما شدد بايدن، حسب البيت الأبيض، على أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية فى مواجهة هذا التحدى المستمر".

وصادق مجلس الأمن الدولى بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".