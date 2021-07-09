بايدن يطلب من بوتن ملاحقة القراصنة الالكترونيين

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتن في اتصال هاتفي، يوم الجمعة، إلى التحرك ضدّ عمليات قرصنة بواسطة "برمجيات الفدية" مصدرها روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس بايدن شدد على أهمية اتّخاذ روسيا تدابير بحق مجموعات موجودة في (على أراضيها) وتمارس" تلك العمليات.

وشدد الرئيس الأميركي على أنه ملتزم باستمرار المشاركة في التصدي للتهديد الأكبر الذي تمثله برامج الفدية.

جاءت المحادثة بعد أقل من شهر على لقاء الزعيمين في جنيف، حيث حذر بايدن من استمرار الهجمات الإلكترونية النابعة من روسيا على شركات وبنية تحتية أميركية.

وتسبب هجوم فدية جديد على صلة بمجموعة "آر ايفيل" للقرصنة ومكانها روسيا في تعطيل واسع لشبكات الكترونية نهاية الأسبوع الماضي.