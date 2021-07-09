هجوم سيبراني على قطارات إيران يخلف إرباكا واسعا للرحلات

ذكرت وكالة "رويترز"، أن متسللين عبر الإنترنت اخترقوا شبكة السكك الحديدية في إيران، مما أدى إلى إرباك وتعطيل الخدمات.

وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ" عن التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن هذا الهجوم السيبراني أدى إلى ما وصف بـ"الفوضى غير المسبوقة".

وذكر المصدر أن الهجوم السيبراني أدى إلى إلغاء وتأخر المئات من خطوط السكك الحديدية في إيران.

وبادرت محطات القطار في إيران إلى عرض إخطارات بالتأخير والإلغاء عن طريق الشاشات، وكتبت أن الأمر ناجم عن هجوم سيبراني.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن الهجوم أثر على أجهزة الحاسوب التابعة لنظام السكك الحديدية في إيران، كما أثر أيضا مداخل المحطات وأكشاك التذاكر.

وعلى الساعة السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت طهران، لم يكن الموقع الإلكتروني لشركة السكك الحديدية في البلاد يعرض الصفحة.

وفي يوليو 2020، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إن إيران تواجه المئات من الهجمات السيبرانية التي تستهدف بنيتها التحتية، بشكل يومي.

وقال موسوي، وقتئذ، إن الولايات المتحدة هي المشتبه فيه الأول، لكن طهران لم تنح باللائمة على واشنطن، مؤخرا، عندما تعرضت لحوادث سيبرانية.