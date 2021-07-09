عقوبات أمريكية جديدة على شركات روسية وصينية

عقوبات أمريكية جديدة على شركات روسية وصينيةأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات اقتصادية على 34 كيانا، منها شركات صينية وروسية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد أكدت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها أن هذه الشركات أدرجت على القائمة السوداء بدعوى تورطها أو خطر تورطها في ممارسة أنشطة تتناقض مع مصالح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: إن الحزمة الجديدة من العقوبات تطال خاصة 14 مؤسسة مقرها في الصين، بدعوة إسهامها في "حملة القمع والاعتقالات الجماعية والرقابة باستخدام التكنولوجيات المتطورة" التي نفذتها حكومة بكين بحق الأقليات المسلمة في منطقة سنجان ذاتية الحكم.

وتضم القائمة السوداء الجديدة 5 كيانات مرتبطة بتطوير برامج عسكرية صينية متعلقة بتحديث تكنولوجيات الليزر والمنظومات الإلكترونية الخاصة بالتحكم والرقابة والاستطلاع المصنفة ب(C4ISR) حسب التصنيف الأمريكي.

كما تشمل القائمة 4 كيانات روسية و3 شخصيات روسية مرتبطة بها، بدعوى محاولتها اقتناء منتجات أمريكية الصنع لممارسة أنشطة تتناقض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.