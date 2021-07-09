حساب التميز من مصرف الراجحي أهم مميزاته وشروط الحصول عليه

حساب التميز من مصرف الراجحي يتمتع بالعديد من المزايا، والذي يتساءل عنه الكثيرون، يتيح بنك الراجحي خدمة حساب التميز للعملاء المميزين، والتي تتمتع بأهمية كبيرة سوف نقوم بتوضيحها، كما يهتم البنك بتوفير لكل العملاء الكثير من الوقت والجهد، وكذلك يعمل على حل كافة المشاكل والعقبات لضمان مستوى رضا العملاء الأشخاص عن الخدمات المقدمة.

ما هي خدمة حساب التميز من مصرف الراجحي والأشخاص المتاح لهم الحصول على هذا الحساب

يستفيد من حساب التميز الذي يقدمه بنك الراجحي للعملاء الحاليين بعض الأشخاص، فكما هو واضح من اسمه مميز له عدة شروط يجب توافرها تختلف من حسابات الأفراد وحسابات الشركات والعملاء الجدد، كما يمكنك متابعة شروط الحصول على خدمة حساب التميز من بنك الراجحي، وبعض الأمور الهامة التي يجب معرفتها قبل اختيارك البطاقات الائتمانية من بنك الراجحي.

يمكن بنك الراجحي العملاء من أصحاب حساب التميز من تحويل مبالغ مالية عن طريق الانترنت أو ماكينات الصرافة إلى أي حساب بنكي لدى المصرف أو أي حساب بنكي آخر تصل قيمتها إلى 250 ألف ريال في اليوم الواحد.

يخصص مصرف الراجحي لحساب التميز مدير علاقات عامة لاستقبال العملاء أصحاب حساب التميز، على ألا يقل متوسط الرصيد البنكي في حسابهم عن 350 ألف ريال.

تخصص صالات انتظار كبيرة للعملاء المميزين في جميع الفروع، مع توفير خدمة مميزة لهم خلال اليوم.

يمكن مصرف الراجحي أصحاب الحسابات المميزة من التحويل البنكي لأي حساب بنكي خارج المملكة العربية السعودية ويقدم هذه الخدمة بشكل مجاني دون إضافة أي رسوم أو مبالغ مالية على الخدمات.

إمكانية استخراج البطاقات الائتمانية البلاتينية لهم ولذويهم على نفس الحساب.

إمكانية استخراج بطاقة الراجحي مد الحياة ودفتر شيكات يتم تصميمه بشكل خاص لعملاء التميز بشكل مجانى دون إضافة أي رسوم.

تقديم العديد من الحلول والمقترحات التمويلية لأي مشاريع استثمارية لأصحاب حساب التميز.

يتيح للعملاء المستفيدين من خدمة حساب التميز، إمكانية الإيداع النقدي بأي فرع من الفروع لمصرف الراجحي يصل قيمته إلى 200 ألف ريال يوميا.

مميزات حساب التميز من بنك الراجحي