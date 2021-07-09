إصابة عشرات الفلسطينيين فى مواجهات بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وتركزت أعنف المواجهات على جبل صبيح فى بلدة بيتا، جنوب نابلس، فى شمالى الضفة الغربية، حسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان "تعاملت طواقمنا مع 126 إصابة فى مواجهات بيتا اليوم منها 13 بالرصاص الحى، و73 بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، و32 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و8 جراء السقوط".
وأضاف: "تم استهداف سيارة إسعاف بقنبلة صوت ورصاص حى، كما أصيب متطوع بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط بالصدر فى بيتا".
ويشهد جبل صبيح مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلى منذ نحو الشهرين بعد أن أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة "افيتار" على الجبل.
وأطلق الجيش الإسرائيلى الرصاص الحى والمغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين طالبوا بإخلاء البؤرة الاستيطانية بشكل كامل، فيما رشق الفلسطينيون القوات الإٍسرائيلية بالحجارة.
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