البنتاجون يقر بوضع أمنى متدهور فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أقرّ السكرتير الصحفى لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، الجمعة، بـ"الوضع الأمنى المتدهور" فى أفغانستان، وسط مزاعم جديدة من جانب حركة "طالبان" بسيطرتها على 85 بالمئة من أراضى البلاد.





وقال كيربى -فى تصريحات تليفزيونية نقلتها مجلة بوليتيكو الأمريكية- "لست فى موقف (يسمح) بتحديد أو التحقق من صحة" تقدير طالبان، مضيفا: "نراهم يواصلون التقدم نحو مراكز الولايات حول البلاد، وهذا مثير للقلق".

وتشير التقارير إلى تحقيق حركة طالبان مكاسب سريعة فى أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة، منذ إعلان الرئيس الأمريكى، جوزيف بايدن، قراره سحب جميع القوات الأمريكية من البلاد، وإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة، وسط شكوك حول مدى قدرة الجيش الأفغانى على مواجهة الحركة، ومخاوف من سيطرة الأخيرة على البلاد.

واعتبر كيربى رغم ذلك أن "الحصول على إقليم أو أرض لا يعنى أن بإمكانك الحفاظ على ذلك أو الاحتفاظ بها" لوقت طويل، داعيا قوات الأمن الأفغانية لخوض المعركة ضد متمردى طالبان وتأمين الحكومة الأفغانية المدعومة أمريكيا فى كابول.

وتابع أنه "حان الوقت.. للقوات الأفغانية لإظهار القدرة والإمكانيات التى نعلم أنهم يمتلكونها.. نعلم أنهم قادرون على حماية بلدهم، ونحن سنساعدهم على فعل ذلك. لكن فى الواقع، إنها وظيفتهم لفعل ذلك الآن"، على حد تعبيره.

ولقتت "بوليتيكو" إلى أن تصريحات كيربى تأتى تماشيا مع خطاب بايدن الذى ألقاه، أمس، من البيت الأبيض بهذا الصدد، والذى سعى فيه لتبرير سحب القوات رغيم تخوف الحزبين الديمقراطى والجمهورى من الخطوة، وتصاعد العنف على الأرض فى أفغانستان، مؤكدا انتهاء العملية العسكرية الأمريكية بالكامل، نهاية الشهر المقبل، فيما نفى "حتمية" سيطرة طالبان على البلاد بالكامل.