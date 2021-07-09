عاجل.. السعودية: عدم ثبوت رؤية هلال ذى الحجة والأحد غرة الشهر

جدة - نرمين السيد - ونشرت إمارة منطقة مكة المكرة، عبر تويتر، تغريدة قالت فيها إن المحكمة العليا، أفادت بعدم ثبوت رؤية هلال شهر ذى الحجة، مساء هذا اليوم الجمعة، ويوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذى القعدة، وبعد غدٍ الأحد

هو الأول من شهر ذى الحجة.

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