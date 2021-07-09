أخبار اليمن : رصد 100 خرقا لقوى العدوان في الحديدة

رصد 100 خرقا لقوى العدوان في الحديدةسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة أكثر من 100 خرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي قنابل على الدريهمي والفازة والجبلية، وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والدريهمي.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضاً 16 خرقًا بقصف مدفعي و72 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.