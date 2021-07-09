حساب المواطن صرف الدفعة 44 والاستعلام عن نتائج شهر يوليو وشروط برنامج حساب المواطن

حساب المواطن صرف الدفعة 44، هو برنامج حكومي سعودي، تم البدء في تنفيذه في شهر ديسمبر من عام 2017، حيث أن الهدف من هذا البرنامج هو التخفيف على المواطن السعودي من الأعباء الحياتية، وتقديم الدعم المادي للأسر السعودية التي يكون دخلها منخفض أو متوسط، ولتعويض الأسر الذين قد يتعرضوا إلى مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، ولضمان حياة أفضل للمواطنين.

حساب المواطن صرف الدفعة 44

يقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال رسالة للمواطنين، المتقدمين للبرنامج لتمكينهم من التأكد من صحة حسابهم المصرفي، وربط كل الطلبات الصادرة منهم، وذلك بهدف المساعدة، والتخفيف من الروتين، والتعقيدات، وأطلق البرنامج أيضاً في شهر مارس 2019، تطبيقاً من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وذلك للتسهيل على جميع المواطنين، حيث أنهم في أي وقت يتم إتاحة فرصة الإطلاع على جميع بياناتهم، وتعديلها، والتحقق من الأهلية، أو الاعتراض، وعرض جميع تفاصيل الدفعات المالية الخاصة بهم.

أن يكون المواطن المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

أن يكون المواطن المتقدم من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المواطن المتقدم راتبه لا يزيد عن 3000 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون المواطن المتقدم لا يقل عمره عن 35 عام.

لابد للمواطن المتقدم أن يثبت عدم امتلاكه لأي عقارات أو محال تجارية.

يتم الدخول عبر محرك البحث جوجل على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

يتم الضغط على أيقونة رابط نتائج الأهلية .

. ثم يتم اختيار أيقونة رقم الدفعة .

. ويتم تسجيل رقم هواية المستحق.

ويتم الضغط على أيقونة رابط الاستعلام.

وأخيراً سوف تظهر نتيجة الدفعة بكل التفاصيل.

الشروط التي يجب أن تتوافر في من يستحق الالتحاق ببرنامج حساب المواطنالاستعلام عن أهلية الدفعة 44موعد صرف الدفعة 44

من المتوقع أن يتم تأجيل صرف الدفعة 44 من حساب المواطن لعام 1442، وذلك بسبب أن يوم 10 في الشهر يوافق يوم عطلة أسبوعية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم صرفه في صباح اليوم التالي وهو يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الجاري.