وزير الصحة الفرنسى يحذر من متحور دلتا وسرعة انتشاره

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، أن المتحور دلتا معد بنسبة 60% أكثر من غيره من المتحورات، موضحا "وعليه فقد نواجه ارتفاعا فى عدد الإصابات وموجة انتشار تشبه ما شهدناه الصيف الماضى".

وحذرت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضى من أن البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحث الفرنسيين على الإسراع فى تلقى اللقاح.

كما حذر كبير المستشارين العلميين للحكومة الفرنسية، جان فرانسوا دلفريسى، فى وقت سابق إن البلاد ستواجه على الأرجح موجة رابعة من كورونا نتيجة لعودة ظهور الحالات بسبب سلالة دلتا التى رصدت أول مرة فى الهند.