مجلس الأمن الدولى يمدد عملية توصيل المساعدات إلى سوريا

جدة - نرمين السيد - ويمدد مجلس الأمن الدولى بذلك عملية توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة 12 شهرا، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى. وقال المندوب الروسى لدى مجلس الأمن، فاسيلى نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسى أمريكى. وكانت واشنطن جددت أمس الخميس إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".

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