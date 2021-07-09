تنزيل تحديث تطبيق واتساب الازرق WhatsApp Plus وميزات وخصائص التحديث الجديد

يقوم العديد من مستخدمي تطبيق واتساب الشهير من البحث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن تحميل وتنزيل النسخة الزرقاء من تطبيق واتس آب، والتي يتم الإطلاق عليها واتس اب بلس الازرق WhatsApp Plus،حيث يتمتع بالعديد من سياسية الخصوصية المحدثة الخاصة به لعام 2021، وزيادة وسائل الأمان للحفاظ على وسائط وخصوصيات المستخدم، كما أنه يتميز بمزايا حصرية تجعل التطبيق المعدل يتفوق على التطبيق الرسمي المتوفر على جوجل بلاي، خاصةً وأنه يعمل على جميع إصدارات هواتف أندرويد بشكل مجاني بالكامل بجانب المنصات المختلفة وأجهزة الحاسب الآلي أيضًا، ومثله مثل النسخة العادية، يمكنك الحصول على التحديثات المستمرة التابعة له والتمتع بالخصائص الجديدة التي يتم إضافتها بإستمرار واستقبال كافة التحديثات المتوفرة.

مزايا واتساب الازرق WhatsApp Plus

أبرز المزايا التي يتمتع بها تحديث تطبيق واتساب بلس الازرق المُعدل ومن تلك الميزات:

إمكانية مشاركة صور عالية الدقة تصل إلى 4K.

إرسال ملفات وسائط مختلفة ذات سعة كبيرة.

إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة.

يدعم التطبيق إمكانية عمل حسابين مختلفين على نفس الهاتف.

إمكانية إرسال فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.

إمكانية إرسال مقاطع صوتية تصل حجمها إلى أكثر من 100 ميجابايت للملف الواحد.

زيادة مدة مشاركة فيديوهات ميزة الحالة بما يصل إلى أكثر من 7 دقائق.

كيفية تحميل تحديث واتساب بلس الازرق

كيفية تحديث واتس اب بلس الازرق الجديد ومن أفضل مميزات التحديث ميزة الرد الآلي على الرسائل المستلمة، وزيادة قوة حماية التطبيق بشكل دوري من الفيروسات ومحاولات الاختراق والسبام، بالإضافة إلى إمكانية تحميل أنواع مختلفة من الملصقات دون الحاجة لتطبيق طرف ثاني، والآن يمكنك تحميل التطبيق من خلال متصفح جوجل والبحث عن تطبيق واتساب الأزرق بصيغة Apk، ثم اتباع باقى خطوات التثبيت الأساسية، مع متابعة تنزيل التحديثات المستمرة التي تتضمن كافة المهام والمزايا الموجودة في أي تطبيق واتس آخر، مع الحصول على كافة التحديثات الأساسية التي يتضمنها تحديث واتساب النسخة العادية العالمية، والتي تتطلب الموافقة على العديد من البنود والشروط الأساسية من أجل استكمال التحديثات والحصول على الإضافات اللازمة.