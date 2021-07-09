توضيح الحد الأدنى لرواتب التشغيل والصيانة من قبل الموارد البشرية وشرط الزيادة

نذكر أن مجهودات المملكة العربية السعودية تسعى إلى التطور المستمر فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية المشاركة لها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة باجمالي 9 آلاف ريال، وإنه يرتفع بحسب سنوات الخبرة التي تمر على العاملين السعوديين والسعوديات في القطاع مما يزيدهم ثقلا في عملهم مما يترتب علي زيادة في الرواتب ،وذلك حسب ما جاء في دليل التوطين على عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ومن الجدير بالذكر إنه تم تحديد الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي من خلال الدليل الخاص بها وفقاً لاستراتيجية جهة العمل ليكون 8400 ريال سعودي و7000 ريال سعودي، وذلك للمستوى الإشرافي، حيث إن في شركات التشغيل والصيانة تخضع رواتب السعوديين للعرض والطلب، كما أنه يلزم على الجهة التي تقوم بطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب.

وأن المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة تنقسم إلى 6 مستويات قياسية وذلك حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مؤكدا على أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية متنوعة ومختلفة ، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا، و انه يشمل الوظائف القيادية المسؤولة وذلك عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع “مدير المشروع أو مساعد مدير المشروع ” . كما أنه يشمل تقسيم على المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي، وانه يضم الوظائف الي يتم الاحتياج لها في المجال و التي يتطلب لها تخصصًا ، ويستطيع العامل تأدية هذه الوظيفة عن طريق الحصول على شهادة جامعية في المجال ذاته ، كالمهندسين والأخصائيين، وشملت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي، و أنه يضم ايضا الوظائف التي تتطلب مهارات خاصة وخبرات متخصصة وإشرافية، مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء والجودة وتقنية المعلومات وغيرهم.

ونذكر من خلال هذا المقال أن المستوى الوظيفي الفني الوظائف والتي تتطلب وجود مهارات متخصصة وأن يستطيع العامل تأديتها وذلك بعد الحصول على درجة علمية بحيث لا تقل عن دبلوم أو ثانوي مع وجود خبرة في نفس المجال، وذلك فيما يتعلق بضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات تساعد على العمل وتكون ذات حرفة محددة ، ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب، فيما حدد الدليل مستويات العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو درجة علمية أو ممارسة سابقة.

حيث أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية ، قد صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معالي الوزير / المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويهدف بذلك وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، كذلك ورفع نسب التوطين وكما انه يتم تحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.