واشنطن تفرض عقوبات على 34 شركة مرتبطة بإيران وروسيا والصين

جدة - نرمين السيد - وفى 20 من شهر يونيو الماضى، كشف جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، عن نية بلاده لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وذكر سوليفان، على هواء قناة "سى إن إن"، أن هذه العقوبات الجديدة ستفرض، على خلفية الوضع المتعلق بالمدون أليكسى نافالنى.

وأضاف: "أولا، من المهم أن يفهم مشاهديكم أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسى نافالنى. ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التى سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك".