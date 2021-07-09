جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون، إن "وجودنا فى منطقة الساحل كان هدفه الحفاظ على الاستقرار ومساعدة القوات المحلية"، مؤكدًا أن وجود فرنسا فى دول الساحل لن يستمر طويلا.
وأكد الرئيس الفرنسى على التزام بلاده بدعم دول الساحل فى الحرب على الإرهاب، قائلاً: "لن ننسحب من دول الساحل ولكن سنتدخل بصورة مختلفة"، وأضاف أن الدفاع عن دول الساحل فى مواجهة الإرهاب هو سبب العملية العسكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون إغلاق قواعد فرنسا فى مالى نهاية العام ولن نستمر فى دول الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.