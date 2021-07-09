تردد قناة طيور الجنة 2021، احدي اهم قنوات الأطفال التي تقدم محتوي يساعد الأسر العربية في تربية الأطفال الصغار، بداية من الأطفال الصغار عمر عامين، تقدم لهم القناة أناشيد جميلة مميزة بأصوات رائعة، كما تقدم القناة فقرات تعليمية للأطفال من عمر 3 سنوات إلي 5 سنوات بالإضافة إلي ألعاب المغامرات التي يحب مشاهدتها الأطفال، ابرز نجوم القناة هم أفراد أسرة مالك القناة خالد مقداد، في هذا المقال سنقدم لكم احدث تردد لقناة طيور الجنة.

تحرص إدارة قنوات طيور الجنة تعلم الأطفال الصغار تعاليم وتقاليد الدين الإسلامي فتجد ضمن فقرات القناة كيفية الصلاة والوضوء بالإضافة إلي الفقرات التي تحث على احترام الآخرين، أما عن أهم الفقرات فهي التي يتم فيها التواصل واحترام الآخرين، فهناك الكثير من قنوات الأطفال الموجودة على الأقمار الصناعية ولكن منها من يزرع العنف في الأطفال نتيجة مشاهدة ألأكشن، وخاصة وان عند مرحلة معين من عمر الأطفال يقوم الطفل بتقليد الآخرين، لذا ستجد أن ما يميز قناة طيور الجنة أنها لا تولد في الطفل العنف بل تزرع فيه الشجاعة والقوة والصراحة، حتي أناشيد القناة الإسلامية تجد لها معني جميل يسعد حتي الآباء والأمهات، ومن أهم القنوات الجيدة أيضاً قناة كرتون نتورك بالعربية.



كي تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة القناة عليك تثبيت التردد الجديد للقناة حتي لا تجد انقطاع في إشارة البث وخاصة بعد مجموعة التحديثات الجديدة التي تم ضخها في القناة مؤخراً، لذا يمكنك الآن استقبال التردد الحديث كالتالي:

التردد الجديد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11594 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3. القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11483 معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

التردد الجديد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي التردد 12221 معامل تصحيح الخطأ 3/4

قدمنا لكم الأحدث في تردد قناة طيور الجنة 2021 وأهم ترددات قنوات الأطفال المميزة.