خطوات نقل خدمة عامل وافد عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

خطوات نقل خدمة عامل وافد سوف نشرحها لكم اليوم حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوافدين علي المملكة العربية السعودية لغرض العمل طريقة الاستعلام عن نقل خدمة عامل وافد عبر موقعها الرسمي علي شبكات الأنترنت حيث تفيد هذه الخدمة في انتقال الوافد من مؤسسة إلى مؤسسة أخري جديدة يريد العمل بها بعد تقديم الطلب وموافقة صاحب العمل القديم علية ببضع خطوات بسيطة سوف نقدمها لكم في هذا المقال حيث يتم كل هذا بشكل إلكتروني كما يمكنك من خلال الموقع الاستفادة من خدمة استعلام عن عامل وافد وهي خدمة مقدمة لأصحاب المنشآت والشركات للسؤال عن الموظف ومعرفة كافة البيانات عنه.

خطوات نقل خدمة عامل وافد

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية علي أتمام كافة معاملتها وخدماتها التي تقدمها للمواطن السعودي أو المقيمين أو الوافدين علي أراضيها بطريقة إلكترونية والحد من المعاملات الورقية لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تسعي إلى تحويل كافة الخدمات الحكومية إلي معاملات رقمية عبر شبكات الأنترنت لذلك تخصص الحكومة لكل وزارة لديها موقع رسمي خاص بها يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المتاحة ومنها نقل خدمات عامل وافد في السعودية.

الاستعلام عن نقل خدمة عامل وافد

يوجد بعض الشروط الواجب توافرها للاستفادة من نقل خدمات عامل وافد برقم الهوية والتي وضعتها وزارة العمل السعودية بالتعاون مع مكتب العمل وجاءت الشروط كالاتي :

يجب موافقة صاحب المنشأة القديمة والجديدة المنتقل أليها العامل.

يجب موافقة مكتب العمل السعودي علي عملية نقل الكفالة.

يجب مرور سنه كاملة علي توظيف العامل في المؤسسة أو الشركة القديمة.

يجب أن تكون المؤسسة الجديدة المنتقل أليها ليس عليها أي مخالفات لقوانين مكتب العمل.

نقل خدمات وافد برقم الحدود

نضع بين أيديكم الآن رابط خطوات نقل خدمة عامل وافد برقم الإقامة عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فبعد الدخول عبر الرابط السابق يمكنكم اتباع الخطوات التالية لتحقيق الخدمة وتقديم الطلب في اسرع وقت ممكن وجاءت الخطوات كالتالي :

تسجيل الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرابط السابق. كتابة اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بك. ثم نقوم بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة والضغط علي زر تسجيل. ثم نضغط علي الخدمات الإلكترونية. ونقوم باختيار المؤسسة المراد النقل إليها. ثم نقوم باختيار نقل خدمة عامل وافد. نقوم بكتابة رقم الهوية الخاصة بك أو رقم الإقامة في الخانة الفارغة. وسوف تظهر لنا صفحة بها كافة بيانات العامل الوافد والمؤسسة القديمة والمنشأة الجديدة التي سوف يتم النقل إليها.

بعد ذلك يتم اتباع الخطوات التالية وكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح لإتمام عملية النقل دون الوقوع في أي مشاكل ودفع الرسوم المقررة لذلك بعدة طرق توفرها لك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.