بدعوة من الملك سلمان.. سلطان عمان يزور السعودية الأحد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، تأتى زيارة سلطان عمان إلى المملكة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لافتة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتى البلدين.
وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره فى مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
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