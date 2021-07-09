الجيش اللبنانى يعتقل 8 من مهربى البنزين للخارج

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الجمعة، توقيف 7 لبنانيين وفلسطينى واحد، أمس الخميس، فى منطقة البقاع شرق لبنان وجنوبه، وذلك على خلفية محاولتهم القيام بعمليات تهريب إلى خارج الأراضى اللبنانية.





وبحسب البيان الصادر عن الجيش اللبنانى، فإنه "بتاريخ 8 يوليو، أوقفت وحدات الجيش المنتشرة فى كلٍّ من البقاع والجنوب سبعة لبنانيين وفلسطينيًا واحدًا لمحاولتهم القيام بعمليات تهريب إلى خارج الأراضى اللبنانية". وبحسب البيان، ضبطت وحدات الجيش "3.000 لترٍ من مادة البنزين وكمية من التبغ كانت معدة للتهريب ومحملة فى سيارة وآلية نوع فان، وخمس آليات نوع بيك أب وشاحنة". كما أشار البيان إلى تسليم "المضبوطات، ومباشرة التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

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