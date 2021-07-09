إنفوجراف.. قانون ألمانى جديد يحاصر تنظيم الإخوان الإرهابى

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جدة - نرمين السيد - وكانت الاستخبارات الألمانية ركزت عملها خلال الآونة الأخيرة على تتبع تمويلات الإخوان، وتمويلات التنظيمات الإرهابية المقربة من الجماعة، وهو ما جاء بدعم من الأحزاب السياسية المعتدلة فى ألمانيا.
ويستهدف القانون الألمانى الجديد تجفيف منابع التمويلات الموجهة للجماعة الإرهابية لتنفيذ أنشطتهم الغير مشروعة على الأراضى الألمانية.
وطلبت عدد ولايات ألمانية والنشطاء والساسة ووسائل الإعلام حظر جماعة الإخوان، مؤكدين أن الإخوان أكثر خطرًا على القيم والديمقراطية الألمانية من داعش والقاعدة.
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