التربية: سنتخذ قرارا مناسبا حول "فيزياء التوجيهي"

دوت الخليج :- أعلن وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، الخميس، أنه سيتم اتخاذ قرار بناء على النتائج الأولية التي ستصدر خلال 24 ساعة بعد البدء بتصحيح امتحان الفيزياء.
وقال في بيان: "طلبة التوجيهي، أولياءَ الأمور الكرام...بناءً على انطباعاتكم التي نرصدها بخصوص امتحان الفيزياء، سنقوم بتصحيح الامتحان، وبناءً على النتائج الأوليَّة خلال 24 ساعة، سوف نتخذ القرار الأنسب لمصلحتكم".
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