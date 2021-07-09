التمويل بدون وظيفة للشباب يصل إلي 30 ألف ريال سعودي بالمملكة تمويل شخصي لجميع الشباب بالمملكة، ولجميع الشباب العاطلين عن العمل لمساعدتهم، بإقامة مشروع صغير خاص بهم، فيرغب الكثير من الشباب بالبحث عن القروض، من البنوك ولكن البنوك تضع شروطا غير ميسره للكثير، فيعجز الكثير من المواطنين عن توفيرها، وأول شروط البنوك أن يكون هناك عمل يستطيع سد القرض منه، وهذا شرط غير متوفر عند الشباب العاطلين عن العمل، لذا قامت أحدي الشركات بتوفير فرصة للتمويل بدون وظيفة شخصية، وإعطاء مهلة سنة لتسديد أو قسط في القرض، وهذه ميزة تهم جميع المواطنين العاطلين عن العمل، ومن خلال التقرير، وموقع ثقفني سنتعرف علي جميع المعلومات التي تخص القرض الذي يصل إلي ثلاثون ألف ريال سعودي.

التمويل بدون وظيفة للشباب يصل إلي 30 ألف ريال سعودي بالمملكة

هناك مزايا كثيرة لهذا التمويل التمويل المقدم بدون وظيفة للشباب العاطلين عن العمل، المقدم من شركة المرابحة المرنة بالمملكة ومنها:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يصل التمويل إلي ثلاثون ألف ريال سعودي. لا يشترط وجود وظيفة ثابتة. ثم بدون تحويل راتب ولا يشترط كفيل أيضا. تعطي الشركة مهلة للعميل الحاصل علي التمويل سنة كاملة لبدء السداد في القرض.

تعبئة الاستمارة الخاصة بالتمويل من الشركة . ثم تقديم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم. إحضار كشف باخر تعاملات بنكية من اخر ثلاث شهور. الجنسية يجب أن يكون سعودي. ثم أحضار أي إيصال للكهرباء أو فاتورة الجوال يثبت السكن. صورة من استعلام الجدارة الائتمانية، التي تؤكد على عدم حصول العميل، على قرض من بنك أخر.

لا يقل العمر عن واحد وعشرين سنة ولا يزيد عن خمس وستون سنة. كتابة تعهد بدفع الأقساط في ميعادها. يحق للعميل طلب سداد مبكر للتمويل. تحصل علي التمويل بمجرد تقديم المستندات. ثم تقديم كل المستندات بالشركة.

فروع منشرة في أنحاء المملكة. يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للشركة. أو الاتصال علي 920033868 أو 8001111810 . واختيار المدينة من قائمة الاختيارات. يمكن سداد القرض عن طريق عن طريق نظام سداد , التحويل البنكي , زيارة الفرع.

المستندات المطلوبة للتمويل من شركة المرابحة المرنةالشروط الخاصة للحصول علي التمويلمعلومات عن شركة مرابحة مرنة بالمملكة