كوريا الشمالية ترفض استلام لقاح أسترازينيكا عبر كوفاكس

كما كشف معهد استراتيجية الأمن القومى، المرتبط بوكالة الاستخبارات الوطنية فى كوريا الجنوبية، عن تردد لدى بيونج يانج فى الحصول على اللقاحات الصينية، لعدم ثقتها فى فعاليتها وسلامتها.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال المعهد: "بما أن كوريا الشمالية رفضت الحصول على اللقاحات التى من المقرر توزيعها عبر برنامج كوفاكس، بسبب مخاوف بشأن الآثار الجانبية للقاح أسترازينيكا، فقد توصلت إلى إمكانية تأمين أدوية بديلة".
وبحسب الوكالة، كان من المتوقع حصول كوريا الشمالية على نحو مليونى جرعة من لقاحات فيروس كورونا عبر برنامج "كوفاكس"، لكن لم يتم تسليمها إلى البلاد حتى الآن.
وكان مسؤول حكومى فى كوريا الجنوبية، حذر من أن تأخر كوريا الشمالية فى استلام اللقاحات قد يكون ناتجًا عن عدم استعدادها بشكل كاف لتلقى اللقاحات، مثل إعداد خطط التطعيم الوطنية وعدد الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاحات.
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