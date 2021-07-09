NOW رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق عبر موقع وزارة التربية epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، ارتفعت معدلات البحث بصورة كبيرة جداً، للبحث عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2021، ولمعرفة موعد الإعلان عن النتائج، حيث أن وزارة التربية العراقية قد أنهت كافة الأعمال، من تصحيح للأوراق والتجميع ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، ولذلك تم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية، وعبر موقع نتائج السادس الابتدائي 2021 العراق، وكان الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في حالة قلق كبيرة بسبب تأخر نتائج السادس الابتدائي، إلى أن جاءت لحظة الإعلان الرسمي عن النتائج، في ظل عام مليء بالتحديات والمشاكل الصحية الكبيرة، بسبب انتشار وباء كورونا الخطير، وفيما يلي في هذا المقال سوف نقوم بإلقاء الضوء على الرابط الرسمي لوزارة التربية العراقية، وعلى طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2021.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2021

جميع المؤشرات تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح، حيث تخطت نسبة 93%، وهذه النسبة عالية جداً في ظل الظروف الصعبة التي عانى منها الطلاب والطالبات بسبب فيروس كورونا، من إغلاق للمدارس والاعتماد فقط على المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية التابعة للدولة، وقامت وزارة التربية في العراق بمجهود كبير لتوفير كافة سبل المعرفة لأبنائها الطلاب، حتى يتمكنوا من اجتياز هذا العام الصعب، وحتى يجدوا بديل مناسب عن غلق المدارس، ولذلك كانت وزارة التربية في العراق من أكثر الوزارات استخداماً للتكنولوجيا الحديثة، في التعليم عن بعد وفي إيجاد مواقع إلكترونية يتم من خلالها رفع النتائج عليها، دون الحاجة للذهاب إلى مقار المؤسسة التعليمية والتعرض لخطر الإصابة بكوفيد 19.

آلية استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2021

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن النتائج بشكل صحيح وسليم وبطريقة سهلة وبسيطة، وفيما يلي سوف نستعرض معكم هذه الخطوات وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة “بحث” تظهر النتيجة إذا كان قد تم رفعها من قبل وزارة التربية.

مؤشرات ونسبة النجاح

يتم الإعلان عن نتائج السادس في العراق بطريقة متتالية، ولذلك فإن مؤشرات النجاح كما صرح بذلك المسؤولين في وزارة التربية العراقية مرتفعة هذا العام، رغم كل الصعاب التي واجهت الطلاب والطالبات، وهو ما جعل وزارة التربية تقدم لهم الشكر على ما قدموه طوال العام الدراسي الاستثنائي بسبب فيروس كورونا، ورغم ذلك جاءت النتائج مرتفعة مقارنةً بالعام والأعوام السابقة.

موعد إعلان النتائج

يتم إعلان النتائج في العراق تباعاً وليس دفعةً واحدة. حيث أن المحافظة التي تنتهي من عملية التصحيح والرصد والتجميع والمراجعة النهائية. يتم اعتماد نتيجتها يتم رفعها في الحال. لذلك قامت بعض محافظات برفع نتائج السادس الابتدائي. والباقي سوف يرفع النتائج فور اعتمادها. ونحن هنا في موقع “ثقفني” نتابع هذا الأمر باهتمام بالغ لنكون معكم لحظة بلحظة. ولكي نكون أول من يبشركم بالنجاح. مع تمنيات أسرة موقع “ثقفني” للجميع بالنجاح والتوفيق.