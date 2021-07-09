موعد صرف حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو لجميع المستفيدين بالمملكة

موعد صرف حساب المواطن، حيث ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو، ويكثر البحث هذه الأيام عن برنامج حساب المواطن والذي يعتبر احد اهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع الأسر والأشخاص من أصحاب الدخل المحدود، ودائما ما تسعى الحكومة السعودية إلى تقديم الدعم لكل مواطنيها الغير قادرين ماديا ولهذا قدمت حساب المواطن لمساعدة هؤلاء الأشخاص على حياة كريمة، وهذه الأيام تبدأ عمليات البحث عن تسجيل جديد حساب المواطن، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل أخبار حساب المواطن وكم باقي على نزول حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن صرف حساب المواطن لجميع المستفيدين، ومن المعروف أن موعد صرف حساب المواطن يكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي واذا وافق هذا اليوم اجازه رسميه يتم الصرف اليوم الذي يليله، ويتم ايداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من حساب المواطن، ويتم تقديم برامج الدعم من الحكومة السعودية بسبب غلاء المعيشة ورفع الدعم عن عدد كبير من المنتجات وخصوصا المنتجات الغذائية، وسوف يتم نزول حساب المواطن يوم الحادي عشر من شهر يوليو 2021 الموافق الأول من شهر ذي الحجة 1442، ويتم نزول مبالغ الدعم في الحسابات المصرفية للمستفيدين.

شروط برنامج حساب المواطن

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على برنامج حساب المواطن، وهذه الشروط قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهى كالتالي.

أن يكون الشخص مواطن سعودي حاصل الجنسية السعودية.

لا يقل العمر عن 18 عام وحامل لبطاقة الهوية السعودية.

أن يكون مقيم داخل المملكة اقامة دائما، وان كان خارج المملكة لا يزيد عن 3 شهور.

راتبه لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

لم يتبقى على صرف حساب المواطن للمواطنين في المملكة العربية السعودية عن يومينـ حيث سيتم نزول دفعات حساب المواطن يوم الأحد القادم الموافق الحادي عشر من شهر يوليو لعام 2021 الموافق الأول من شهر ذي الحجة 1442.