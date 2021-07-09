نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر takaful.naf.gov.jo رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 عبر صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي
رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 حيث يعتبر الدعم التكميلي الذي يتم طرحه من قبل برنامج تكافل 3 الذي يطرح رسميا من قبل صندوق المعونة الوطنية بالأردن من أهم أشكال الدعم التي يتم تقديمها للأسر المستحقة للدعم في جميع أنحاء الأرن، حيث يتم تقديم هذا الدعم للمستحقين بشكل شهري وذلك للعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجا في الاردن، والذي تم طرحه بداية من العام الماضي بالتزامن مع أزمة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على دخل الأشخاص والأسر بشكل عام في جميع أنحاء الأردن، وتبدأ عمليات البحث في هذا التوقيت للتعرف على كيفية الاستعلام الكترونيا عن الدعم التكميلي الخاص ببرنامج تكافل 3 من قبل صندوق المعونة الوطنية بالأردن 2021.
رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 بالأردن
نتابع نشر رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 نظرا لتقدم الكثير من الأشخاص لبرنامج تكافل 3 المقدم من صندوق المعونة الوطنية وذلك للحصول على الدعم التكميلي المقدم من الصندوق بالأردن، فنجد أن الحكومة الأردنية قامت بتوفير إمكانية الاستعلام عن الدعم التكميلي بشكلٍ الكتروني لتوفير الوقت والجهد على الأشخاص ومنها حدوث التزاحم والتكدس في المكاتب المختلفة الخاصة لصندوق المعونة الوطنية، حيث يتم إجراء الاستعلام عن الدعم التكميلي برنامج تكافل 3 من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يتم التوجه مباشرة الى موقع صندوق المعونة الوطنية الأردني مباشرة.
- يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني الخاص به في المكان المخصص له ليتم الاستعلام.
- عقب إدخال البيانات يتم إختيار الضغط على ايقونة البحث لتظهر النتائج على الفور والتي تتضمن كافة التفاصيل.
شروط الحصول على الدعم التكميلي
لكي يتم الاستفادة من الدعم التكميلي برنامج تكافل 3 يجب توافر مجموعة من الشروط والتي تتمثل فيما يلي.
- يجب ان يكون المتقدم للحصول على الدعم أردني الجنسية.
- من الضروري أن يكون المتقدم بالطلب مسجل في التكافل الاجتماعي أو يقوم بالحصول على مساعدة من خلال أي وكالة بشكل رسمي.
- يجب ألا يكون المتقدم موظف في أحد القطاعات الحكومية او الخاصة ولا يتقاضى راتب.
- برنامج تكافل 3 لا يشمل الحالات الإنسانية ولا يتم تزويدهم بالمساعدات ونفس الحال بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
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