روسيا: إحباط مخطط لـ داعش فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات فى مقاطعة موسكو، أولجا فرادى، اليوم الجمعة، إن الموقوف، وعمره 21 عامًا، من مواطنى إحدى الدول المجاورة، موضحة أنه أثناء تواجده فى مقاطعة موسكو انضم إلى داعش من تلقاء نفسه.

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أوضحت فرادى، أن المتهم وضع خطة لارتكاب عمل إرهابى فى المقاطعة، خلال شهر يونيو الماضى، حيث حصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة.

وأضافت، أن هذا المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الروسى، ونشرت مقطع فيديو يظهر حقيقة اعتقال المتهم واعترافه بأنه كان يخطط للهجوم.