عروض العيد للجوالات من إكسترا في السعودية .. أهم تنزيلات الهواتف لفترة محدودة

تزامنا مع اقتراب بدء عيد الأضحى المبارك يتم تنزيل عروض العيد للجوالات من إكسترا ، حيث تقدم متجر إكسترا مجموعة من التخفيضات والخصومات على أجهزة الهواتف الذكية مع اقتراب العيد، على أن تنتهي العروض والتخفيضات في 24 يوليو الجاري، أو حتى نفاذ الكمية، كما يمكن شراء الأجهزة الذكية عن طريق الإنترنت ودون الحاجة للذهاب إلى المتجر عبر الموقع الالكتروني لمتجر إكسترا، حيث يتم عرض مجموعة من الهواتف والمنتجات والإكسسوارات المشابهة بمناسبة قدوم العيد، مع وجود خصومات وكوبونات من موقع متجر إكسترا الرسمي على شبكة الإنترنت.ما هي عروض العيد للجوالات من متجر إكسترا
بالنسبة لعشاق التقاط الصور عالية الدقة يتوجب عليهم شراء آيفون 12 أو نسخة آيفون 12 برو ماكس، ويلي هذان النوعان هواتف السوني، وفيما يلي أفضل العروض على الهواتف في السعودية من متجر إكسترا:
- هاتف سامسونج أي 52 جالكسي بذاكره 128 جيجا بايت وشاشة 6.5 انش ورامات بحجم 8 جيجا بايت، يبلغ سعره بعد التنزيلات 1.249 ريال سعودي
- من عروض متاجر إكسترا على الهواتف جوال سامسونج جالكسي من نوع أي 72 بحجم 128 جيجا بايت “ذاكرة”، بالإضافة إلى شاشة بحجم 6.7 إنش، فضلا عن رامات تصل إلى 8 جيجابايت وبسعر 1.699 ريال فقط
- وفيما يلي صورة عن مجموعة الهواتف التي تشملها الخصومات والمقدمة من إكسترا.
تنزيلات متاجر إكسترا للهواتف بمناسبة عيد الأضحى
كما شملت أيضا التنزيلات من متاجر المملكة بمختلف القطاعات والسلع بعض الأنواع من السلع التجارية الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى ذلك أجهزة الجوالات والشاشات والتلفزيونات وأثاث المنازل، وفيما يلي بعض من عروض EXTRA الأفضل على الهواتف:
- هاتف اوبو إي 73 فايف جي برامات وصلت إلى 8 جيجا بايت وإصدار 128 جيجا بايت، وبتكلفة لا تتجاوز 1199 ريال سعودي بعد الخصومات
- هاتف اوبو رينو 5 برو فايف جي بنسخه 256 جيجا بايت “ذاكرة الهاتف” وحجم رام وصل إلى 12 جيجا بايت، مع حجم شاشة مناسب 6.5 انش، حيث وصل السعر إلى 2.799 ريال سعودي، تجدر الإشارة إلى أن تاريخ عيد الأضحى يبدأ فلكيا في يوم الـ 20 من شهر يوليو 2021 مـ ، حيث تبقى علي موعد عيد الأضحى حوالي عشرة أيام فقط.
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تزامنا مع اقتراب بدء عيد الأضحى المبارك يتم تنزيل عروض العيد للجوالات من إكسترا ، حيث تقدم متجر إكسترا مجموعة من التخفيضات والخصومات على أجهزة الهواتف الذكية مع اقتراب العيد، على أن تنتهي العروض والتخفيضات في 24 يوليو الجاري، أو حتى نفاذ الكمية، كما يمكن شراء الأجهزة الذكية عن طريق الإنترنت ودون الحاجة للذهاب إلى المتجر عبر الموقع الالكتروني لمتجر إكسترا، حيث يتم عرض مجموعة من الهواتف والمنتجات والإكسسوارات المشابهة بمناسبة قدوم العيد، مع وجود خصومات وكوبونات من موقع متجر إكسترا الرسمي على شبكة الإنترنت.ما هي عروض العيد للجوالات من متجر إكسترا
بالنسبة لعشاق التقاط الصور عالية الدقة يتوجب عليهم شراء آيفون 12 أو نسخة آيفون 12 برو ماكس، ويلي هذان النوعان هواتف السوني، وفيما يلي أفضل العروض على الهواتف في السعودية من متجر إكسترا:
- هاتف سامسونج أي 52 جالكسي بذاكره 128 جيجا بايت وشاشة 6.5 انش ورامات بحجم 8 جيجا بايت، يبلغ سعره بعد التنزيلات 1.249 ريال سعودي
- من عروض متاجر إكسترا على الهواتف جوال سامسونج جالكسي من نوع أي 72 بحجم 128 جيجا بايت “ذاكرة”، بالإضافة إلى شاشة بحجم 6.7 إنش، فضلا عن رامات تصل إلى 8 جيجابايت وبسعر 1.699 ريال فقط
- وفيما يلي صورة عن مجموعة الهواتف التي تشملها الخصومات والمقدمة من إكسترا.
تنزيلات متاجر إكسترا للهواتف بمناسبة عيد الأضحى
كما شملت أيضا التنزيلات من متاجر المملكة بمختلف القطاعات والسلع بعض الأنواع من السلع التجارية الإلكترونية والكهربائية، إضافة إلى ذلك أجهزة الجوالات والشاشات والتلفزيونات وأثاث المنازل، وفيما يلي بعض من عروض EXTRA الأفضل على الهواتف:
- هاتف اوبو إي 73 فايف جي برامات وصلت إلى 8 جيجا بايت وإصدار 128 جيجا بايت، وبتكلفة لا تتجاوز 1199 ريال سعودي بعد الخصومات
- هاتف اوبو رينو 5 برو فايف جي بنسخه 256 جيجا بايت “ذاكرة الهاتف” وحجم رام وصل إلى 12 جيجا بايت، مع حجم شاشة مناسب 6.5 انش، حيث وصل السعر إلى 2.799 ريال سعودي، تجدر الإشارة إلى أن تاريخ عيد الأضحى يبدأ فلكيا في يوم الـ 20 من شهر يوليو 2021 مـ ، حيث تبقى علي موعد عيد الأضحى حوالي عشرة أيام فقط.
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