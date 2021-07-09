نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن خدمات شؤون قوة وزارة الداخلية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات شؤون القوة بوزارة الداخلية الكويتية, تقدم وزارة الداخلية الكويتية عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالأفراد العسكريين والموظفين المهنيين, وتسعي وزارة الداخلية الكويتية لتوفير كل سبل التقدم التكنولوجي لتسهيل وتيسير كافة الأمور الخاصة بخدمات العسكريين ومعاملتهم, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من شؤون قوة وزارة الداخلية هي خدمة الاستعلام عن طلب عودة, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية أيضاً خدمة الاستفسار عن طلب إصدار هوية شخصية والكثير من الخدمات الأخرى, وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن الخدمات السابق ذكرها من قبل وطريقة تسجيل الدخول إلي الاستعلام عن شؤون قوة شرطة وزارة الداخلية الكويتية.

خطوات التسجيل في خدمة استعلام شؤون قوة وزارة الداخلية الكويتية

حتي تستطيع أن تقوم بالاستعلام علي الخدمات المقدمة من شؤون القوة بوزارة الداخلية لابد أن تقوم بعملية التسجيل كمستخدم جديد, قم باتباع الخطوات التالية حتي تتمكن من الاستعلام.

الذهاب إلي موقع شؤون القوة بوزارة الداخلية الكويتية.

الضغط علي تسجيل دخول جديد.

سيتم فتح لك صفحة جديدة بها مجموعة من الخانات الفاضية التي يجب كتابتها بالمعلومات الخاصة بالمستعلم, مثل رقم الملف والرقم المدني, كما يتم إدخال الاسم بالكامل واسم العائلة.

يتم الضغط بعدها علي التالي.

قراءة كافة التوجيهات والتعليمات الخاصة بالاستعلام.

كتابة رقم سري خاص بك بحيث تستطيع بعد ذلك الدخول إلي حسابك مره آخري بكل سهولة.

كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

الضغط علي أيقونة تسجيل بعد التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.

خطوات الاستعلام عن الهوية الشخصية

التوجه إلي موقع استعلام شؤون القوة بوزارة الداخلية الكويتية.

الضغط علي جملة الاستعلام عن حالة طلب الهوية.

كتابة الرقم المدني في الخانة المخصصة لها.

ثم يتم إدخال رقم ملف حالة طلب الهوية.

النقر علي الاستعلام عن حالة الطلب.

خطوات الاستعلام علي حالة طلب للعودة

الدخول مره آخري علي موقع شؤون قوة وزارة الداخلية الكويتية.

النقر علي خدمة استعلام عن حالة طلب للعودة إلي الأراضي العودة.

كتابة الرقم المدني الخاص بالمستعلم.

كتابة رقم السر الخاص بالمستعلم.

النقر علي استعلام علي حالة طلب للعودة.