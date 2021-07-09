43 قتيلاً و33 جريحا إثر حريق مصنع أغذية فى بنجلاديش

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة البنغالية، إنه لم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا فى المبنى. فيما تجمعت عائلات أمام المبنى، معربة عن مخاوفها من "أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير".
وعادة ما تشهد بنجلادش حرائق بسبب غياب معايير السلامة. وقالت الشرطة وشهود عيان، إن الحريق اندلع فى مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" ـ هاشم للأغذية والمشروبات ، الذى يشغل مبنى من 6 طوابق في روبجانج البلدة الصناعية القريبة من دكا.
وفى تصريحات لـ "فرانس برس"، قال قائد شرطة المنطقة، جيد العالم، إن "3 اشخاص لقوا حتفهم بعد إصابتهم بحروق خطرة". فيما أشار مفتش الشرطة، شيخ كبير الإسلام، إلى أن 30 شخصًا آخرين على الأقل جرحوا بعضهم عندما ألقوا بانفسهم من نوافذ فى الطوابق العليا مع انتشار النيران بسرعة.
وأضاف "فى الطابق الثالث، أُغلقت أبواب الدرج، ويقول زملاء إنه كان هناك 48 شخصاً فى الداخل. لا أعرف ما حدث لهم".
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