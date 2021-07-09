موسكو تدعو الأطراف الأفغانية لمحادثات وحوار سياسي

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، على دعوة موسكو لكافة الأطراف في أفغانستان لمحادثات وحوار سياسي شامل.

وقال لافروف: "إننا قلقون من الوضع الحالي في أفغانستان بسبب انتقال المعارك إلى مواقع أخرى، ونلاحظ هذه المعارك قرب الحدود مع طاجيكستان".

وأضاف المسؤول الروسي: "لن نتخذ أي خطوات طالما بقيت نطاق العمليات القتالية داخل حدود أفغانستان فحسب".

ولفت لافروف إلى أنه "ثمة محاولات بوساطة أميركية لإطلاق حوار بين الأطراف الأفغانية، لكن الأفغان هم من يجب أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، ونحن مع الالتزام بكافة التعهدات في هذا المجال".

وأعلن وفد "طالبان" في روسيا، الجمعة، سيطرة الحركة على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من "تجاوز الحدود"، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.

وقال وفد طالبان في روسيا، إنه "سيضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لاعتداءات ضد دول أخرى"، وأضاف أنها لن تسيطر على عواصم المقاطعات الأفغانية "بالقوة".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت طالبان سيطرتها على معبر حدودي مع إيران.

وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيران.

والأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.