ننشر نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442 ورابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الحرس الوطني

نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442، يبحث الكثيرون عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442، وذلك بعدما اعلنت إدارة الكلية التي تتبع لجنة القبول والتسجيل عن خبر ظهور النتائج لهؤلاء المترشحين للمرحلة الثانية من ، وقد تم افتتاح باب التسجيل لدى كلية الملك خالد العسكرية الثانوية وحتى الجامعين خلال الشهر الماضي وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، كما قامت بفتح باب التسجيل لدى الحرس الوطني التي تتبع لوزارة الحرس الوطني، بالإضافة غلى الإعلان عن آخر ميعاد لاستقبال كل طلبات التسجيل في يوم 23 من شهر مايو لعام 2021.

نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442

من المتوقع أن تعلن اليوم الخميس 8 من شهر يوليو عام 2021 نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442، حيث سنتعرف على اسماء المقبولين في الحرس الوطني لهذه الكلية، وقد سبق وأن قامت الكلية بالإعلان عن شروط التقديم لهذه الوظائف والتي من ضمنها:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي المنشأ والأصل.

ان تكون الزوجة سعودية المنشأ والأصل.

ألا يتجاوز سن المتقدم ع السابعة وعشرين لدى جميع التخصصات ما عا الأطباء لا يزيد عمرهم عن 30 سنة.

ألا يكون قد حكم عليه سابقًا في قضايا مخلة بالأمانة او الشرف، فضلاً عن سمعته وسيرته الحسنة.

ان يتناسب الوزن مع الطول أي يكون بحد أدنى 165سم-52 كجم، وكحد اقصى 188 سم -95 كجم.

ان يكون قد تجاوز اختبار القدرات العامة بنجاح وكذلك اللغة الانجليزية في المركز الوطني للقياس.

أن يكون اجتاز اختبارات كلية الملك خالد العسكرية سواء في المقابلة الشخصية أو التخصص واللياقة التزكية والبدنية، ثم التوجه بعدها إلى الاختبار المتعلق بكفايات الحرس الوطني والذي يعد مؤشر هام لهذه المرحلة.

الاجتياز بنجاح للكشف الطبي من اللجنة الطبية المختصة بالقبول والتسجيل.

انهاء الامتياز الجامعي لهؤلاء المتقدمين للوظائف الخاصة بالقطاع الطبي.

رابط نتائج قبول الحرس الوطني 1442

والآن سنتعرف على رابط نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1442 ، وعن طريقه سنتعرف على أسماء الأشخاص المقبولين في وظائف الحرس الوطني للجامعين والثانوية وذلك لترشيحهم للمرحلة الثانية الخاصة بالتسجيل، والتسجيل كان متاحًا للعمل في الوظائف الخاصة بالقوات المسلحة لكلا الجنسين.

تزداد عمليات البحث بشكل كبير عبر العديد من محركات البحث المختلفة من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول في الحرص الوطني داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصبح الآن يإمكان الجميع الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب إلى الكلية في ظل الحرص على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا في العالم.