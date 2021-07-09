“الآن” نتائج التاسع 2021 سوريا خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي عبر موقع وزارة التربية السورية

نتائج التاسع 2021 سوريا، يرغب طلاب شهادة التعليم الأساسي في التعرف على نتائج التاسع 2021 سوريا، حيث أنهم قد ادوا الاختبارات الخاصة بتلك المرحلة في الفترة السابقة، وبدأوا في البحث عن رابط النتائج، حيث قد أوضحت وزارة التربية السورية أنها في مرحلة تصحيح الامتحانات وعندما تنتهي من هذه المرحلة سوف يتم مراجعة اوراق الطلاب ورصد الدرجات الخاصة بهم، ثم اعتماد النتائج بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم ورفع الدرجات على موقع الوزارة الرسمي، حتى يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها من المنزل، ولذلك تزايد البحث بشكل كبير عن هذا الرابط الذي سوف يمكنهم من استخراج النتائج والتعرف على درجاتهم في كافة المواد.

نتائج التاسع 2021 سوريا

تزايد البحث في تلك الأيام عن نتائج التاسع 2021 سوريا، رغبة من الطلاب في الاطمئنان على نتائجهم لهذا العام، وأملا من أولياء الأمور في اجتياز أبناءهم لتلك المرحلة الدراسية، وذلك بعد أن تم إجراء تلك الامتحانات في الظروف الخاصة التي تشهدها كافة بلاد العالم ومن ضمنها سوريا، وهو ما أدى إلى اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بإجراء الامتحان، كما أنه قد تم الأخذ بإجراءات أخرى خاصة بالحفاظ على سلامة الطالب وحمايته من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم الانتهاء من أداء هذه الامتحانات بشكل آمن وبقى انتظار النتائج التي أصبحت الشغل الشاغل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في سوريا، ويمكن الحصول على تلك النتائج عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي وهو موقع وزارة التربية السورية، واتباع عدة خطوات للوصول إلى النتيجة والحصول عليها إلكترونيا من المنزل.

خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2021 سوريا

يمكن للطلاب الحصول على نتائج التاسع 2021 سوريا، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات بشكل صحيح، تلك الخطوات هي كالتالي ..

يقوم طالب التعليم الأساسي بزيارة موقع وزارة التربية السورية. اختيار النتائج الامتحانية. ثم اختيار دورة 2021 نتائج التعليم الأساسي. يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها. ثم يقوم بكتابة رقم الاكتتاب الخاص به. ثم الضغط أخيرا على كلمة بحث للحصول على بيان الدرجات فور ظهور النتائج بشكل رسمي.

من خلال هذه الخطوات البسيطة السابقة يمكن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتاسع للعام الدراسي 2021 في سوريا وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل عبر موقع وزارة التربية السورية وذلك في ظل حرص الوزارة على سلامة كافة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر.