خطوات التسجيل في منصة كويت مسافر للطيران المدني الكويتي

خطوات التسجيل في منصة كويت مسافر, تتميز منصة كويت مسافر بأنها تقوم بتقديم خدمات بطريقة ميسرة إلي من يريد السفر من والي دولة الكويت, وفرضت الحكومة الكويتية علي من يريد أن يسافر من والي دولة الكويت أن يقوم بتحميل تطبيق منصة كويت مسافر علي الجوال الخاص بك وإظهاره إلي الجهات المختصة عند القيام بالسفر, ويوفر التطبيق التعليمات الجديدة الخاصة بإجراءات السفر وخاصة في الوضع الراهن الناتج من جائحة كورونا وفي ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في جميع دول العالم, وتعتبر منصة كويت مسافر أحد التطبيقات التي تمت إنشائها من قبل الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت , ويتميز أيضاً تطبيق كويت مسافر بأنها بلغتين وهما العربية والإنجليزية وذلك للتيسير علي مستخدميها.

خطوات التسجيل في تطبيق منصة كويت مسافر

إذا كنت تريد السفر أو العودة لدولة الكويت فإنك مطالب بأن تقوم بتحميل تطبيق كويت مسافر علي جوالك حتي تتمكن من متابعة إجراءات السفر الخاصة بك.

تحميل تطبيق كويت مسافر علي الجوال, أو القيام بزيارة منصة كويت مسافر.

قم بتسجيل الدخول علي المنصة ومن ثم الضغط علي سجل حسابك الآن.

كتابة البريد الإلكتروني التابع بالشخص المستفيد.

النقر علي أيقونة إرسال الرمز.

التوجه بعد ذلك إلى البريد الإلكتروني الخاص بك لتجد الرمز الذي تم إرساله إليك, لتقوم بإدخاله مره آخري إلي الموقع.

ثم الضغط بعد إدخال الرمز علي التحقق من الرمز.

قم بإدخال الاسم الأول لك, ثم كتابة الاسم الأخير لك أيضاً.

قم بتعيين كلمة مرور خاصة بك.

كتابة رقم الجوال للشخص المسافر.

ضع علامة صح علي الشروط والأحكام.

الخطوة الأخير الضغط علي إنشاء حساب.

الخدمات الخاصة بحجز تذاكر السفر.

الخدمات الخاصة بالاستقبال والمساعدات.

خدمة متابعة الحالة الصحية للشخص المسافر من خلال التطبيق.

تقدم منصة كويت مسافر خدمة إرسال إشعار علي جوالك لمعرفة وقت وصول الأمتعة التي تكون بحوزتهم عند السفر.

ومن أهم الخدمات المقدمة أيضاً من قبل التطبيق هي خدمة طلب المساعدة في أي وقت عند الاحتياج إليها.

ما هي الخدمات المقدمة من منصة كويت مسافر