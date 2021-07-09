طالبان تسيطر على 85 بالمئة من أفغانستان.. وروسيا تحذر

أعلن وفد "طالبان" في روسيا، الجمعة، سيطرة الحركة على 85 بالمئة من أراضي أفغانستان، فيما حذرت روسيا من "تجاوز الحدود"، مؤكدة أنها ستمنع أي اعتداءات في المناطق الحدودية.

وقال وفد طالبان في روسيا، إنه "سيضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لاعتداءات ضد دول أخرى"، وأضاف أنها لن تسيطر على عواصم المقاطعات الأفغانية "بالقوة".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت طالبان سيطرتها على معبر حدودي مع إيران. وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيرانز

والأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

والجمعة، أكدت الخارجية الروسية، أن روسيا ومنظمة "معاهدة الأمن الجماعي" التي تقودها موسكو، "ستتحركان بحسم لمنع أي اعتداء أو استفزاز على الحدود"، وفق ما نقلت "رويترز".

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الخارجية الروسية، أن حركة طالبان تسيطر حاليا على أكثر من ثلثي الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.