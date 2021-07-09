شرطة هايتى : أجانب بينهم كولومبيون دخلوا البلاد لاغتيال الرئيس

جدة - نرمين السيد - وذكر قائد الشرطة أنه تم تحديد هوية 28 شخصا ممن شاركوا فى الهجوم على مقر رئيس هايتي، هم 26 كولومبيا واثنان هايتيان. وأضاف قائد الشرطة أن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عن 8 مهاجمين. وفى وقت سابق صرح وزير شؤون الانتخابات ماتياس بيير بأن فريق الاغتيال الذى هاجم مقر الرئيس كان يضم 26 شخصا. وقال بيير إن هناك مواطنا أمريكيا من أصل هايتى من بين المعتقلين للاشتباه بمشاركتهم فى اغتيال الرئيس.

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