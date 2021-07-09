“برقم الاكتتاب” رصد نتائج التاسع 2021 | نتيجة الاعدادية الشرعية والأساسية حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية

نوفر لكم عبر ثقفني، رابط الاستعلان عن نتائج التاسع في سوريا 2021، حيث ينتظر عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف التاسع موعد إعلان وزارة التربية السورية عن نتيجة صفوف التاسع، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وأعلنت الوزارة عن الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج فور ظهورها، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الشرعية والأساسية الامتحانات خلال شهر يونيو الماضي، ويسارع الطلبة إلى الحصول على رابط النتائج المخصص للاستعلام، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة الخطوات ورابط النتيجة.

نتائج الصف التاسع 2021 في سوريا

بحسب بيانات واحصائيات وزارة التربية، تقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني نحو 283 ألف و704 طالب وطالبة، حيث خاضوا الاختبارات وسط اجراءات مشددة، كما أكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الاجراءات الاحتياطية والتدابير الوقائية، من أجل سلامة الطلاب وكافة القائمين على العملية التعليمية، وبحسب المؤشرات الأولية زفت الوزارة بشريات للطلاب، حيث من المتوقع أن تكون نسبة النجاح على مستوى كافة طلاب التاسع في المحافظات والمدن السورية أعلى من العام الماضي.

اقتربت الاعلان عن نتائج التاسع في سوريا، حيث تجرى التحضيرات والاستعدادت لرصد درجات الطلاب تمهيدا لرفعها عبر موقع الوزارة من أجل أن تكون جاهزة لكافة الطلاب، ويمكن للطالب الدخول إلى موقع الوزارة للنتائج، من خلال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها، وبحسب مصادر مسؤولة سيتم الاعلان عن ظهور النتائج قبل تاريخ 16 يوليو الجاري.

رابط نتائج التاسع 2021 سوريا عبر وزارة التربية السورية

نستعرض لكم بشكل مفصل طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع في سورية، حيث يرغب العديد من الطلاب في معرفة كيفية الحصول على النتيجة، ولمعرفة النتائج الخاصة بالطلاب، عليك اتباع الشرح التالي خطوة بخطوة مع ضرورة ادخال البيانات بشكل صحيح.

الخطوة الأولى، الانتقال إلي رابط موقع وزارة التربية من خلال الرابط التالي من هنا. الخطوة الثانية، قم بتحديد نتائج التعليم الأساسي، أو نتيجة الاعدادية الشرعية. الخطوة الثالثة، يقوم الطالب بادخال رقم الاكتتاب. الخطوة الرابعة اختيار المحافظة التابع لها. الخطوة الخامسة، النقرعلى أيقونة أبدا بحث لتظهر لك النتيجة أمامك مباشرة.

أولا توجه إلى متجر جوجل بلاي. ثانيا ابحث عن تطبيق نتائج الثانوية سوريا. ثالثا انقر على تنزيل التطبيق ويمكن تحميل التطبيق من هنا. رابعا قم بفتح التطبيق واستعرض النتيجة الخاصة بك واكتب البيانات الخاصة بك. التطبيق متوفر على أندرويد، وفي الوقت الحالي تجرى التطويرات لاطلاق التطبيق على متجر جوجل ابل.

رابط تحميل تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا

انتشرت العديد من الأخبار حول موعد الاعلان عن نتائج التاسع في سوريا، وبحسب ما جاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج الصف التاسع ظهر اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021 وذلك عند الساعة 12.00 ظهرا بتوقيت سوريا، وكشف وزير التربية السوري عن نسبة النجاح في مدارس الصف التاسع، حيث أكد بأن نسبة النجاح للعام الجاري أعلى من معدلها العام الماضي، متمنيا دوام التقدم والنجاح لكافة الطلاب.