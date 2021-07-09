البرازيل ترصد أكثر من 53 ألف إصابة و1.639 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 53.725، مقابل 54.022 فى بيانات الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى نحو 18.96 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1.639 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1.648 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 530179 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.