رابط التسجيل في برنامج ريف لدعم ربات البيوت والأسر المنتجة؛ يبحث العديد من الزراعيين عن رَابط برنامج ريف وذلك للتسجيل به والحصول على الدعم ، حيث أن منصة ريف أطلقتها المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المختلفة للأشخاص المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط برنامج ريف، حيث أنها تعمل على منح المزارعين دعم مادي وكذلك تقديم المساعدة للعاطلين ربات المنازل.

رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم

تم إطلاق رابط خاص ببرنامج ريف حتى يتمكن العاملين بالزراعة الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج تسجيل الدخول عليه والحصول على الدعم، حيث أنه يساعد على رفع مستوى المزارعين والارتقاء بهم.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

يمكن للأشخاص الذين يريدون التسجيل في برنامج ريف الدخول على الرابط الرسمي لمنصة ريف واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج ريف. النقر على إنشاء حساب جديد. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة كاملة مثل الاسم ورقم المرور ورقم الهوية وغيرها. التأكد من صحة البيانات ثم كتابة رمز التحقق المرئي. النقر على تسجيل، هكذا يكون تم إنشاء حساب على برنامج ريف.

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة ريف. النقر على تسجيل دخول. كتابة الاسم وكلمة المرور. النقر على تسجيل. هكذا يتم الدخول على الحساب الشخصي للمستخدم.

كيفية تسجيل الدخول في برنامج ريفالمستفيدين من دعم برنامج ريف

قام برنامج ريف بتحديد الأشخاص الذين يستطيعون التَسجيل في برنامج ريف وهم:

الأشخاص العاملين بالقطاع الزراعي الذين يقومون بمزاولة مهنة الزراعة بأنفسهم.

المزارعين السعوديين الجنسية ذكور أو إناث.

الأشخاص الذين يحصلون على دخل شهري أقل من 6000 ريال سعودي.

المواطنين الذين لم يتم تسجيلهم في القطاع الخاص أو العام.

شروط التسجيل في منصة ريف 1442

هناك بعض الشروط لابد من توافرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على دعم برامج ريف وهي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل سنه عن 21 عام.

أن يكون عامل في أي مهنة زراعية من المهن التي تم تحديدها من قبل البرنامج.

ألا يكون المتقدم عامل بأي من القطاعين العام والخاص.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

لابد أن يقوم المتقدم بإثبات مزاولة المهنة بنفسه.

أن يكون لديه حساب بنكي فعال.

لابد من الالتزام بجميع الشروط الصحية والفنية الموضوعة من قبل الوزارة.

إذا كان المتقدم يستفاد من أي برامج أخرى ألا يزيد عدد البرامج المستفاد منها عن ثلاث برامج.

وفي النهاية نكون قدمنا لكم رابط التسجيل في برنامج ريف لدعم ربات البيوت والأسر المنتجة، وطريقة تسجيل الدخول في برنامج ريف ، والمستفيدين من دعم برنامج ريف.