ممثلة النرويج بمجلس الأمن : الالتزام بإعلان المبادئ 2015 يحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكدت خلال كلمتها فى اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة أن التوافق حول ملء وتشغيل سد النهضة، سيحل بالالتزام بـ اتفاق المبادئ الذى أُبرم عام 2015.
وتابعت:" أن مصر والسودان محبطتين لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وذكرت أنه يجب أن يكون النيل مصدر فرص وليس مصدر نزاع".
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