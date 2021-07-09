ممثلة النرويج بمجلس الأمن : الالتزام بإعلان المبادئ 2015 يحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأكدت خلال كلمتها فى اجتماع مجلس الأمن بشأن قضية سد النهضة أن التوافق حول ملء وتشغيل سد النهضة، سيحل بالالتزام بـ اتفاق المبادئ الذى أُبرم عام 2015.

وتابعت:" أن مصر والسودان محبطتين لعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وذكرت أنه يجب أن يكون النيل مصدر فرص وليس مصدر نزاع".