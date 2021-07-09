موعد عيد الأضحى المبارك 2021 وصلاته في كافة المحافظات وعدد أيام إجازة العيد في مصر

موعد عيد الأضحى المبارك 2021 ، أيام قليلة تفصلنا عن استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا والذي يعتبر أعظم أيام العام، حيث أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا في بيان للدكتور محمد مختار جمعة عدم استطلاع الهلال أو تحديد موعد بداية الشهر ومن المقرر استطلاعه في يوم الجمعة الموافق التاسع من يوليو المقبل وعلى هذا الأساس يمكن تحديد موعد عيد الأضحى المبارك، والذي يترقبه المسلمين بفارغ الصبر باعتباره ثاني الأعياد الإسلامية بالنسبة لهم، والذي تتعدد في مظاهر الاحتفال.

موعد عيد الأضحى المبارك 2021

من المقرر فلكيًا أن يوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرياً رؤية هلال شهر ذى الحجة وعلى ذلك يحدد وقفة عرفات وبالتالي تحديد موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1442- 2021، ولكن طبقاً للحسابات الفلكية أن شهر ذي القعدة من المقرر أن يكون 30 يوم وعليه فأن بداية شهر ذي الحجة في يوم الأحد القادم، وقفة عرفات يوم 19 يوليو المقبل، وبذلك فأن عيد الأضحى المبارك من المقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

موعد صلاة عيد الاضحى في مصر

أوضح وزير الأوقاف المصري في تحديد مواعيد صلاة عيد الأضحى في داخل جمهورية مصر العربية أنها سوف يتم إقامتها في الجوامع الكبرى والتي يسمح بها بأداء صلاة الجمعة، ولكن فيما يخص الساحات والزوايا، فأنه يحتاج إلى التأكد من الإجراءات الاحترازية الكبرى من التباعد الاجتماعي، الإلتزام بالوقت المحدد فقط في الصلاة دون أن يتم الجلوس في الجوامع أو المساجد بدون أي سبب، عدم اصطحاب الطعام والشراب.

إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الأضحى وماهي الإجازة المقرر الإعلان عنها في العيد لهذا العام، حيث أن الإجازة في هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، لأن الأيام المعلنة من قبل الجهات الرسمية 9 أيام متصلة بدء من يوم الجمعة والسبت الموافق 16-17 يوليو تبدأ الاجازة الرسمية لوقفة عرفات في يوم ال18 يوليو قبل يوم عرفات بيوم ويليها يوم 19 وقفة عرفات على أن تبدأ إجازات عيد الأضحى حتى يوم 24 يوليو 2021، ويستأنف العمل في يوم ال25 يوليو 2021 لجميع الجهات الحكومية والجهات الخاصة.