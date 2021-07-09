رابط www.mohe.gov.sy نتائج مفاضلة الجامعات السورية العلمي (عام – موازي) السنة التحضيرية

رابط تسجيل mohe.gov.sy نتائج المفاضلة العامة نتائج المفاضلة العامة للبكالوريا للعام المقبل بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالدولة السورية بالإعلان الأربعاء 7 يوليو 2021 عن نتائج البكالوريا للفرعين العلمي والأدبي بنجاح كبير، وقد قام السيد وزير التعليم بتهنئة الطلاب الحاصلين على الدرجات العليا من القمين بالنجاح الباهر وسط جميع الظروف الراهنة، ويبدأ بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا الإعلان عن مفاضلة الجامعات السورية.

mohe.gov.sy نتائج المفاضلة العامة نتائج المفاضلة العامة موقع وزارة التربية والتعليم

حيث قام موقع وزارة التربية والتعليم وأيضا الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك بالإعلان عن الانتهاء من اعتماد نتائج الطلاب بالقسم العلمي والادبي، وقام السيد وزير التربية والتعليم بالخروج على القنوات الرسمية الخاصة بالدولة للإعلان عن نسب النجاح بين المحافظات وأيضا أسماء أوائل البكالوريا بين كل من القسم العلمي وأيضا القسم الأدبي وتم تفعيل الإعلان عن النتائج برقم الاكتتاب.

مفاضلة الجامعات السورية

قامت وزارة التعليم العالي بالجمهورية السورية بالإعلان عن جدول الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العلمية والنظرية للطاب الذين حصلوا على النتائج الخاصة بهم أمس الأربعاء، وقامت صفحة فيس بوك الرسمية الخاصة بالوزارة بتنزيل جداول القبول والمفاضلة بين الجامعات بحساب الحدود الدنيا للقبول بخاصية بي دي اف في أصل أربعة عشر ورقة، ونقوم بعرض جداول قبول المفاضلة بين الجامعات السورية للعلمي والأدبي وكذلك مفاضلة السنة التحضيرية، للتعليم العام وأيضا التعليم الموازي، في هذا المقال.

ملاحظات هامة للطالب الذين ارفض مجيع رغبا م بنتيجة المفاضلة العامة

يمكن للطاب الذين دونوا كامل الرغبات في بطاقة المفاضلة والبالغ عددها /35 /رغبة و رفضت جميع رغباته بنتيجة

المفاضلة العامة ، ويرغبون بتسوية أوضاعه التقدم بطلباته يدويا إلى مديرية شؤون الطاب المركزية في إحدى الجامعات ليتم تمديد كلية أو معهد يرغبون التسجيل فيه وفق الشروط و الحدود الدنيا للدرجات المعلنة لنتائج المفاضلة العامة لفئة المحافظات.

معدلات كلية الاقتصاد بنتائج المفاضلة

(دمشق 206.7، حمص 200، حلب 178، طرطوس 192، الادقية 192، دير الزور 165.1، القنيطرة 189.4 درعا 189.9، وفي سويدا 200.8).

معدلات القبول لأهم تخصصات جامعة دمشق بالسنة التحضيرية

(2332، موازي 2310، الهندسة المعلوماتية 2295، الهندسة المدنية 2263، هندسة الالكترونيات والاتصالات 2252).

وبدأ الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات النهائية للبكالوريا بنجاح وتم الإعلان عن نتائجهم الأربعاء الماضي بالدخول المباشر على رابط www.mohe.gov.sy للتعرف على نتائج مفاضلة الجامعات السورية للفرع العلمي (عام – موازي) mof.sy ومفاضلة السنة التحضيرية، حيث قام موقع وزارة التعليم العالي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بالإعلان عن المؤشرات الأولية لنتائج مفاضلة الجامعات.

يبدا الدخول على رابط www.mohe.gov.sy مفاضلة الجامعات السورية للفرع العلمي (عام – موازي) والسنة التحضيرية برقم الهوية أو رقم الاكتتاب حيث يقوم الطالب باتباع الخطوات اللازمة الخاصة في موقع وزارة التعليم العالي لدخول الجامعات بالعام الدراسي 2021-2022، وأيضا التقديم على السنة التحضيرية التي تؤهل الطلاب للكليات العملية مثل كليات الهندسة في الدولة السورية.

ويكون الإعلان عن مفاضلة الجامعات السورية من باب أن يقوم كل طالب بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث قامت وزارة التعليم العالي، والتي تهتم لشان الطلاب في الفترة ما بعد البكالوريا، بالإعلان عن نتائج القبول بالأقسام1 العلمية والأدبية، وذلك ليتم الاستعداد للعام الجديد، ويقوم الطلاب بالتقديم بالجامعة التي تم القبول فيها على أن يبدا خلال شهر أو يزيد في التعليم المباشر.