موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام مصر المقاصة وقبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائي أبطال أفريقيا

ننشر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري أمام فريق مصر المقاصة والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين، معززا ترتيبه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وفارق 13 نقطة و5 مباريات مؤجلة عن الزمالك الذي يحتل المركز الأول برصيد 61 نقطة جمعها من 27 مباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن يحل موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمام فريق مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 يوم الأحد المقبل الموافق 11 يوليو 2021، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وفاز النادي الأهلي على فريق المقاولين العرب بهدفين دون رد، أحرز صلاح محسن الهدف الأول في الدقيقة 78 من عمر المباراة، فيما أحرز محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والتسعين بعد احتساب المباراة 4 دقائق للوقت بدل الضائع.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتنطلق مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري يوم الأحد المقبل على ملعب الجيش بالسويس، وتذاع حصريا على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية على قناة ON TIME SPORT 1.

وتعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة هي المباراة الأخيرة قبل سفر بعثة النادي الأهلي إلى المغرب لمواجهة فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في الدار البيضاء بالمغرب.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 الأهلي 22 14 6 2 12 16:43 27 48 3 المصري البورسعيدي 28 11 10 7 6 29:37 8 43 4 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 5 سموحة 28 8 16 4 6 37:43 6 40 6 إنبي 28 9 11 8 6 30:31 1 38 7 بيراميدز 25 8 13 4 9 31:36 5 37 8 مصر المقاصة 27 10 7 10 7 33:28 -5 37 9 طلائع الجيش 28 10 7 11 6 31:37 6 37 10 الجونة 28 8 12 8 6 30:29 -1 36 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 7 35:35 0 33 12 الإسماعيلي 27 9 8 10 7 33:35 2 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 27 7 8 12 7 35:27 -8 29 15 البنك الأهلي 26 5 10 11 8 34:27 -7 25 16 أسوان 27 6 7 14 7 45:21 -24 25 17 وادي دجلة 27 4 11 12 7 33:24 -9 23 18 الانتاج الحربي 27 3 10 14 7 50:25 -25 19

قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

«محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومصطفى شوبير وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وحمزة علاء طاهر محمد طاهر».

ويسعى المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على مصر المقاصة لتعزيز الفارق بينه وبين الفريق الملكي الذي يتربع على صدارة الدوري المصري بفارق 13 نقطة، من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.