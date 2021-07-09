وزارة البيئة تعلن عن 44 وظيفة شاغرة 1443 تعرف عليها وعلى طريقة التقديم على الوظائف، حيث أعلنت وزارة التربية والمياه والزراعة عن توافر فرص عمل وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، حيث تختص تلك الوظائف بالعمل لدى إدارات مكتب الخدمات المشتركة للمراكز الوطنية للبيئة بالرياض، وزارة البيئة تعلن عن 44 وظيفة شاغرة 1443 تعرف عليها وعلى طريقة التقديم على الوظائف.

وزارة البيئة تعلن عن 44 وظيفة شاغرة

ازدادت عملية البحث مؤخراً على متصفح قوقل عن وزارة البيئة والمياه و الرزراعة، وذلك نظراً لإعلان الوزارة عن وظائف شاغرة 1443، ومن الوظائف المتاحة التي تقدمها وزارة البيئة وظيفة أخصائي تنمية الموارد البشرية، أخصائي تخطيط الموارد البشرية، مدير قسم تنمية بشرية، مدير قسم خدمات الموارد البشرية، أخصائي التواصل الداخلي، أخصائي خدمات الموارد البشرية، مدير قسم العناية بالموظفين، مدير قسم الرواتب والنفقات ومدير قسم التواصل الداخلي.

وظائف وزارة البيئة 1443

من الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة كذلك وظيفة مدير قسم الدراسات والتخطيط، أخصائي الرواتب والنفقات، مدير قسم الضمانات، مدير قسم إعداد العقود، مدير قسم معالجة العقود، وتحتاج وزارة البيئة كذلك إلى أخصائي علاقات الموردين، مدير قسم المنافسات، أخصائي العناية بالموظفين، أخصائي إعداد العقود، مدير قسم عمليات المشتريات، مدير قسم علاقات الموردين، أخصائي الضمانات و أخصائي تطوير البرامج والخدمات الإلكترونية.

بالإضافة إلى وظيفة أخصائي الحسابات، أخصائي إعداد العقود، مدير قسم إدارة قواعد البيانات، أخصائي عمليات المشتريات، أخصائي إدارة قواعد البيانات، أخصائي المدفوعات، كما تحتاج وزارة البيئة كذلك إلى وظائف تقنية ومهنية أُخرى ومنهل مدير قسم الشبكات والاتصالات، أخصائي معالجة العقود، أخصائي الدعم الفني، مدير قسم المدفوعات، أخصائي إعداد ومتابعة الميزانية، أخصائي المنافسات، مدير قسم الإيرادات (عدد وظيفتين)، مدير قسم التقارير والتحليل المالي، مدير قسم إعداد ومتابعة الميزانية، مدير قسم تطوير البرامج والخدمات الإلكترونية، مدير قسم الدعم الفني.

التقديم على وظيفة وزارة البيئة

أعلنت وزارة البيئة عن بدأ فتح باب التقديم للالتحاق بالوظيفة في الأحد المقبل، والموافق الحادي عشر من يوليو ويستمر باب التقديم مفتوح حتى السادس عشر من الشهر ذاته، ويتم التقديم على الوظائف المتاحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياة والزراعة، ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وقد حصل على المؤهل العلمي المُناسب للوظيفة، وزارة البيئة تعلن عن 44 وظيفة شاغرة 1443 تعرف عليها وعلى طريقة التقديم على الوظائف.