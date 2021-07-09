السعودية تعلن التقويم الدراسي للعام الجديد بعد التعديل 1443 وموعد عودة الدراسة فى المدارس

السعودية تعلن التقويم الدراسي للعام الجديد ، من أكثر المواضيع الذي تشغل بال الكثيرين من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية التعرف عن التقويم الدراسي للعام الجديد في السعودية، وهذا يجعل عمليات البحث في جوجل كثيرة جداً، واليوم سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع حتى نوفيكم بكل ما هو جديد عنه.

السعودية تعلن التقويم الدراسي للعام الجديد

عملت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بتقديم توضيح شامل خاص بتقويم العام الدراسي الجديد والذي يتساءل عنه معظم ألياء الأمور والطلاب وقد وضحت الوزارة التالي:

سوف يتم البدء بالعمل بالعام الدراسي الجديد 21/1/ 1443 الموافق 29/8/2021.

أما بالنسبة إلى إجازة اليوم الوطني السعودي سيتوافق في 16/2/1443 الذي يكون متوافق في 23/9/2021.

بداية اختبارات الترم الأول سوف تكون في 15/ 5/1443 ويوافق في الشهور الميلادية في 19/12/2021.

وتبدأ إجازة نصف العام في 26/5/1443 وفي 30/ 12/ 2021.

بدء الفصل الدراسي الثاني سوف يكون في 13/ 6/ 1443، وفي يوم 16/ 1/ 1/ 2022.

تكون في هذا العام الدراسي الجديد إجازة عيد الفطر المبارك في يوم 20/ 9/ 1443، ويكون موافق في 21/ 4/ 2022.

ولكن بالنسبة لامتحانات الترم الثاني سوف تتم في 21/ 10/ 1443، وسوف يتوافق في يوم 22/5/ 2022.

وتبدأ إجازة نهاية العام في 3/11/ 1443، وفي يوم 2/6/ 2022.

والجدير بالذكر أن الدراسة في العام الماضي تمت عن بعد عن طريق التعامل مع منصة مدرستي التي كانت حلقة الوصل الوحيدة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فمن خلال هذه المنصة كان يستقبل الطلاب دروسهم الخاصة بكل مادة دراسية، ويعود السبب في اتباع هذا النظام انتشار فيروس كورونا الذي جعل المسئولين يتخذون مثل هذه القرارات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أفراد هيئة التدريس الموقرين.

ضمت السنة الماضية مجموعة من الأحداث الصعبة التي نتج عنها استخدام الانترنت في كل ما يخص الموطن السعودي ومن أهمها استخدام منصة مدرستي التعليمية التي كان يستخدمها التلاميذ حتى يحصلوا على شرح تفصيلي من المعلمين المختصين عن المواد الدراسية الخاصة بكل طالب ومرحلة دراسية، كما أنها ساعدتهم كثيراً أن يحصلوا على المعلومات والواجبات والاختبارات ومن خلال مدرستي يتم تقييم الطلاب من قبل المعلمين.