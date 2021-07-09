أسعار البنزين الجديدة في السعودية تحديث شهر يوليو 2021 من قبل أرامكو بعد التعديلات البترولية الجديدة التي تحدثها Aramco كل شهر وفقاً للمتغيرات والمستجدات الجديدة الخاصة بالأسعار العالمية للمواد البترولية، لذا تقوم الشركة الرائدة في البترولية أرامكو بمراجعة السعر الجديد لكل أنواع المواد البترولية ووفقاً إلي ذلك تقوم الشركة برفع أسعار المواد البترولية أو تخفيض أسعار البنزين أو ثبات أسعار البنزين، كل هذا حسب المراجعة الدورية البنزين.

انتظار كبير من قبل مواطنين ومقيمين المملكة العربية السعودية عن كشف سعر البنزين الجديد لشهر يوليو 2021، حيث يأتي الترقب والانتظار نتيجة قرب أيام عيد الأضحى المبارك والذي يأمل فيه المواطنين والمقيمين عدم رفع الأسعار الخاصة بالبنزين، وخاصة أن شركة أرامكوا أعلنت ارتفاع أسعار البنزين الخاصة الشهور الماضية بصفة متتالية ولم يتم تخفيض سعر البنزين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يزيد من معاناة الفقراء وخاصة وان هذا الارتفاع يؤدي بالطبع إلي ارتفاع منتجات عديدة غذائية وطبية وأجهزة وكل ما له علاقة بعمليات النقل.



البنزين الأكثر استخداما في المملكة العربية السعودية هو فئة 91 الذي ظل هو رقم واحد في المملكة العربية السعودية، إلي أن جاء الدور على ظهور فئة 95، ومع ذلك فإن الكثيرين في المملكة لا زالوا يستخدمون بنزين 91 حتي الآن، حيث أن هذه الفئة من أنواع البنزين لها مزايا عديدة، لذا كان آخر سعر البنزين فئة 91 كان بسعر 2.08 ريال سعودي ويستمر هذا السعر حتي نهاية ليلة العاشر من شهر يوليو 2021، ومع بدء الساعات الأولى من صباح يوم الحادي عشر ستبدأ التسعيرة الجديدة للبنزين 91 عن طريق موقع ارامكوا.

يستخدم فئات معينة في المملكة فئة 95، حيث يعد أكثر المستخدمين لهذه الفئة هم أصحاب السيارات ذات الإمكانيات العالية، لذا فإن أخر سعر البنزين هو 2.23 ريال سعودي، ويستمر هذا السعر حتي نهاية ليلة العاشر من شهر يوليو 2021، أما عن باقي أسعار المواد البترولية فجاءت كالتالي.

سعر الديزل 0.52 ريال سعودي. سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

مع نهاية يوم العاشر من شهر يوليو سنذكركم بالتسعيرة الجديدة، لذا اكتب توقعك لسعر البنزين أسفل في التعليقات أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2021 من قبل أرامكو.